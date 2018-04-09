今日 12:16
重要通告
港股直擊
太古(00019)宣布，以1.2億元向主席史樂山出售香港加列山道七重天大廈(Eredine)的住宅單位連車位。
太古預計出售收益約3554.7萬元，款項將用於營運資金之用。
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