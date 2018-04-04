今日 17:45
重要通告
港股直擊
當代置業(01107)宣布，今年首季，合約銷售額約48.67億元(人民幣)，按年增41.89%。
單計3月份，合約銷售額16.01億元，按年增6.38%。
零售首兩月升15.7%恐無後勁
今日信報
一個奇怪的行業
占飛
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【信報月刊】港女推倫敦National …
內地訪港客回升 零售股可望受惠
伊馬仕
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【信報月刊】民企瘋狂擴張 權貴資本主義陷…
Hong Kong, Macau tourism industries big winners from new bridge
Mark O'Neill｜ EJ Insight
AI理財程式攻千禧族 野村2億注資8 Securities
StartupBeat
退休令你憧憬抑或惶恐？
陸劍平
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財富管理
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