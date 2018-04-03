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貿戰科企雙殺 道指開季曾插758收市挫458
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美國3月製造業PMI終值55.6
國際財經 ｜ 昨日 21:53
美股三大指數瀉逾3% 道指曾挫747點
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特朗普本周料公布徵收中國貨品關稅清單
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中石油副董事長辭任
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特朗普與普京通電話 邀訪白宮舉行峰會
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