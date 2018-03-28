今日 17:12
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達芙妮國際(00210)公布，截至去年12月底止全年虧損收窄至7.34億元，2016年同期虧損8.19億元。每股盈利44.5仙，不派息。
期內，營業額52.11億元，按年跌19.85%。
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