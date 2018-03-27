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今日 17:22 港股直擊 重要通告

工行去年多賺2.8% 不良貸款率降

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工商銀行(01398)公布，截至去年12月底止全年盈利2860.49億元(人民幣‧下同)，按年增2.8%；每股盈利0.79元。

工行每股派息0.2408元，較2016年增2.77%。

期內，淨利息收入5220.78億元，按年增10.65%。淨利息差和淨利息收益率分別為2.10%和2.22%，分別比上年上升8個基點和6個基點。

工行去年非利息收入1535.76億元，按年下降9.57%，佔營業收入的比重為22.7%。其中，手續費及佣金淨收入1396.25億元，下降3.7%，其他非利息收益139.51億元，下降43.9%。

去年，該行計提各類資產減值損失1277.69億元，按年增長45.4%。其中計提貸款減值損失1240.96億元，增長44.1%。

截至去年底，工行不良貸款2209.88億元，增加91.87億元，不良貸款率1.55%，下降0.07個百分點。貸款減值準備餘額3404.82億元，比上年末增加509.70億元；撥備覆蓋率154.07%，提高17.38個百分點；貸款撥備率2.39%，提高0.17個百分點。

去年底，核心一級資本充足率12.77%，按年下降0.1個百分點；一級資本充足率13.27%，按年跌0.15個百分點；資本充足率15.14%，按年跌0.53個百分點。

下載港交所通告原文
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