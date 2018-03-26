今日 22:08
重要通告
港股直擊
海航基礎股份(00357)公布，截至去年底止，全年純利4.84億元(人民幣‧下同)，按年增23.29%，每股盈利1.02元；派末期息0.09元。
期內，營業收入14.69億元，按年增21.61%。
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