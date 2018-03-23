今日 12:25
重要通告
港股直擊
建滔積層板(01888)公布，截至去年12月底止全年盈利37.65億元，按年跌13.39%。每股盈利1.225元，派息52.6仙。
期內，營業額182.43億元，按年增17.46%。
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