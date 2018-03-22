重要通告 港股直擊

中國石油(00857)公布，截至去年12月底止全年盈利227.98億元(人民幣‧下同)，按年增1.9倍；每股盈利0.12元。

中石油派發末期息2.489分，特別息3.585分，共派6.074分。

期內，營業額2.02萬億元，按年增24.68%。經營利潤677.22億元，按年增長11.69%。

其中，勘探與生產板塊營業額5054.3億元，按年增長22.5%，主要由於原油價格上升、銷量減少及天然氣、頁岩氣等銷量增加影響。去年平均實現原油價格每桶50.64美元，按年增長33.3%。實現經營利潤154.75億元，按年增3.92倍。

煉油與化工板塊營業額7078.04億元，按年增長21.5%，主要原因是油價上升及優化產品結構增產高效產品，大部分煉化產品實現量價齊增。實現經營利潤73.88億元，按年下降35.54%。

銷售板塊營業額1.66萬億元，按年增長27.6%，主要是汽油、煤油等產品量價齊增，柴油價格上升、銷量減少，以及油品貿易業務收入增加帶動。實現經營利潤82.79億元，按年下降25.06%。

天然氣與管道板塊實現營業額2957.86億元，按年增長19.5%，主要原因是天然氣銷量增加。實現經營利潤156.88億元，按年下降12.28%，主要由於中石油管道聯合涉及的商譽減值37.09億元，以及銷售進口氣淨虧損239.47億元。

中石油預計，今年全球經濟增長趨強，經濟環境持續改善，但仍面臨風險；全球石油市場逐步趨向平衡，國際油價可能仍將維持中低位震盪運行；中國經濟發展保持穩定增長，GDP預期增長6.5%左右，油氣消費需求總體上仍保持增長態勢。

集團又指，隨着油氣體制改革的實施和「一帶一路」建設的深入推進，資源來源和油氣合作將更加多元，成品油消費稅管理等規範性法律法規的出台，將營造更加公平的市場環境，有益於業務長遠發展。