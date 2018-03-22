今日 12:20
重要通告
港股直擊
永嘉集團(03322)公布，截至去年底止全年業績，股東應佔溢利2104.5萬元，按年大跌85.33%。每股基本盈利1.6仙，末期息派2仙。
期內，收益37.24億元，按年減少7.66%。
美息升0.25厘 維持今年加3次
今日信報
月薪不足1.55萬者傳獲派錢
霍金：我不是天才
占飛
｜
今日信報
港銀或年中開始加息
呂梓毅
｜
今日信報
上落市逢低吸 平保眼前一亮
陸文
｜
今日信報
Why China is now holding up its political system for emulation
Frank Ching｜ EJ Insight
謎戀貓獲注9360萬 擬分拆獨立公司營運
StartupBeat
美息上升 留意蝴蝶拍翼效應
陸庭龍
｜
財富管理
美加息0.25厘 美股反覆回軟
國際財經 ｜ 今日 06:00
朱克伯格首度回應資料外洩 :承諾採取補救措施
國際財經 ｜ 今日 04:17
NAFTA談判露曙光 美國提汽車零件新建議
國際財經 ｜ 今日 03:39
聯儲局加息四分一厘 暗示今年再加息兩次
國際財經 ｜ 今日 02:26
開市焦點:續關注騰訊平保 4藍籌放榜
港股直擊 ｜ 今日 08:55
儲局議息後 金價續升
國際財經 ｜ 今日 03:08
【國際早班車】美聯儲加息0.25厘 美股反覆低收
國際財經 ｜ 今日 06:33
顧問反對致電普京 特朗普傳對消息外洩感憤怒
時事脈搏 ｜ 今日 04:25
鮑威爾:加息太慢會對經濟構成風險
國際財經 ｜ 今日 03:05
陳德霖:港滙短期觸7.85 籲毋須擔心
香港財經 ｜ 今日 10:00
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞