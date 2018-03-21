金山軟件(03888)公布，截至2017年12月底止，全年股東應佔溢利32.02億元(人民幣‧下同)，每股盈利2.46元，派末期息0.11港元。
2016年同期則錄得股東應佔虧損2.71億元，每股虧損0.21元。
期內，收益51.81億元，按年增35.16%。當中，來自網絡遊戲業務的收益31.2億元，增長22.57%；雲服務收益13.33億元，增長80.76%。
另外，單計第四季，股東應佔溢利24.75億元，按年增8.47倍；收益13.8億元，按年增6.77%。
金山軟件(03888)公布，截至2017年12月底止，全年股東應佔溢利32.02億元(人民幣‧下同)，每股盈利2.46元，派末期息0.11港元。
2016年同期則錄得股東應佔虧損2.71億元，每股虧損0.21元。
期內，收益51.81億元，按年增35.16%。當中，來自網絡遊戲業務的收益31.2億元，增長22.57%；雲服務收益13.33億元，增長80.76%。
另外，單計第四季，股東應佔溢利24.75億元，按年增8.47倍；收益13.8億元，按年增6.77%。
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