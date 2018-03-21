港股直擊 重要通告

恒基地產(00012)公布，截至去年12月底止全年盈利304.33億元，按年增38.86%。每股盈利7.61元。

若撇除投資物業及發展中投資物業之公允價值變動，全年股東應佔基礎盈利195.57億元，按年增38.03%。

恒地建議派末期息1.23元，並10送1紅股。連同中期息，全年派息1.71元，按年增10.32%。

期內，收入244.53億元，按年跌4.36%。

集團表示，擁有51個已購入全部或八成以上業權的市區舊樓重建項目，估計可於2019年或之後開售或出租，預計可提供自佔樓面面積合共約420萬平方呎，總地價成本估計約346億元，即使其中包括收購高價之地下舖位及位處半山西摩道珍貴地段之項目成本在內，折合每平方呎樓面地價仍然只約8200元。

以自佔樓面面積計算，集團現時於本港擁有土地儲備約2470萬平方呎。截至去年底，集團持有4490萬平方呎新界土地儲備，為本港擁有最多新界土地之發展商。

展望未來，主席李兆基在業績報告中表示，集團計劃今年推售6個發展項目。連同尚餘存貨，在本港有約3300個住宅單位，及27萬平方呎辦公或工業樓面於今年可供銷售。租務方面，集團在本港及內地分別持有自佔890萬平方呎及640萬平方呎之已建成收租物業，並於本年度合共帶來84.59億元應佔租金總收入。

他強調，集團的資金充裕，加上具豐富經驗之團隊，定能充分掌握市場機遇，務使集團的資產價值得以充分實現，為股東創造更佳業績。如無不可預見之情況，預計下年度業績會有理想表現。