港股直擊 重要通告

吉利汽車(00175)公布，截至去年12月底止全年盈利106.34億元(人民幣．下同)，按年增1.08倍。每股盈利1.19元，派末期息0.29港元，按年增1.42倍。

期內，收益927.61億元，按年增72.67%，主要受產品組合改善，即高價位的車型佔比上升帶動，年內集團的平均出廠銷售價格繼續增加。

吉利去年合共售出124.71萬部汽車，包括合營公司所銷售「領克」汽車的銷量，按年增加63%。根據中國汽車工業協會的資料，自主品牌銷售量的增速持續較中國整體乘用車市場為快，吉利去年的市場佔有率提高至44%。

吉利今年銷量目標158萬部，按年上升約27%。

吉利表示，計劃今年推出更多全新SUV車型，亦將升級更多全新轎車車型。此外計劃推出首款多用途車(MPV)車型，這將會有助集團進軍新市場。今年集團將在其產品組合中加入多部新能源汽車，主要為電動汽車及插電式混合動力汽車，從而顯著提高新能源汽車於銷售的佔比。

集團表示，儘管對中國乘用車市場的發展前景保持樂觀，但自今年1月起取消節能汽車購置稅補貼，或會對中國乘用車今年初的銷量增長構成若干負面影響。此外，由於大多數主要國內外業者仍努力爭佔更大市場佔有率，故此中國市場的競爭應會持續加劇。

正面來看，鑑於集團主要出口市場的銷售水平已跌至非常低水平，以及當地的經濟狀況最近相對穩定，吉利預期該等市場將於今年會以合理步伐復甦，為集團帶來振興出口業務的良機。