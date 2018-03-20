重要通告 港股直擊

世紀城市(00355)公布，預期截至2017年12月底止，全年業績將明顯優上年度，2016年同期盈利1.36億元。

該公司指出，全年業績上升，主要因為期內持有的投資物業及金融資產錄得公平值收益。