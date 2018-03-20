港股直擊 重要通告

中國平安(02318)公布，截至去年12月底止全年股東應佔利潤890.88億元(人民幣‧下同)，按年增長42.78%，優於市場預期，每股盈利4.99元。

該公司派發末期息1元，連同中期息，全年派1.5元，按年倍增。

各業務表現方面，壽險及健康險業務應佔利潤356.58億元，按年增43.49%；財產保險業務利潤133.07億元，按年增5.29%；銀行業務利潤134.49億元，按年增2.6%；資產管理業務利潤159.24億元，按年69.19%；金融科技與醫療科技業務利潤146.21億元，按年1.36倍，主要由於陸金所控股去年實現盈利，並確認平安好醫生重組交易的利潤108.50億元。

期內，收入合計9745.7億元，按年增25.83%。其中，保險業務收入6050.35億元，按年增28.85%。

去年平保壽險及健康險新業務價值673.57億元，按年增長32.58%。全年ROEV為35.5%，按年提升8.5個百分點。保險資金實現總投資收益率6%，淨投資收益率5.8%。

平保又提到，旗下平安好醫生已完成首次公開發行股票前融資，規模4億美元，投後估值達54億美元，並已向港交所遞交上市申請。此外，平安醫保科技和金融壹賬通均已完成首次融資，融資規模分別為11.5億美元和6.5億美元，目前兩家公司投後估值分別達到88億美元和74億美元。

集團預計2018年業績將保持穩健增長。保險業務將穩健增長，銀行業務繼續深化戰略轉型，資產管理業務收入更具多元化，金融科技與醫療科技業務快速成長。

平保強調，會根據宏觀環境、市場競爭、投資市場等因素的變化，動態、適時調整業務發展目標，確保公司競爭優勢不斷增強。展望今年，中國經濟將維持穩中向好態勢，社會與經濟將穩步向高質量發展階段邁進。同時，以人工智能為代表的新科技迅速發展，帶動經濟新動能持續釋放。