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中國鐵建(01186)宣布，發行規模30億元人民幣的可續公司債券，首個周期的票面利率為5.56厘。
蚊型盤租值漲18%贏超豪宅
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亞太區增長引擎隨時死火
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兩會重增長質素防範風險
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創業狂棄星攻港推理財App 爭做一哥 鬥快搶先機
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平安人壽近27億入股中國中藥12%
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美股跌勢加劇 道指挫逾300點
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開市焦點:料跟隨外圍低開 4藍籌今放榜
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避險情緒升溫 金價升逾5美元
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康哲藥業去年盈利增22% 派息13.93分
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香港食品售物業料獲利近2億
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