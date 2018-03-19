重要通告 港股直擊

新時代能源(00166)公布，預期截至去年12月底止全年稅後綜合淨盈利介乎9000萬元至1.1億元，2016年同期稅後綜合淨虧損1.25億元，股東應佔虧損1.23億元。

該公司指出，錄得稅後綜合淨盈利，主要因集團Tartagal Oriental及Morillo特許權區內，在勘探及評估資產中，回撥過往已確認之減值虧損。

同時，亦由於無商業價值及不符合資本化準則的HLG.St.EP.x-2001勘探井的勘探成本支出；若干上市股本證券公允價值變動產生之虧損，以及若干可供出售投資進一步之減值。