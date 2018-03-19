本港地基及上蓋建築承建商泓盈控股(01735)今日起至周四(22日)中午招股，按每股1.5元發售6600萬股，10%作公開發售，90%作配售，集資9900萬元。一手2000股，入場費3030.23元。
集團預期，集資淨額約7350萬元，約74.7%用作進一步改良機械；約15.8%作進一步加強人手；餘下9.5%作一般營運資金。
預期股份將於下周四(29日)主板掛牌。保薦人為德健融資。
更多新股IPO資訊及集資數據分析，請瀏覽〈港股360〉全新IPO專頁。
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