今日 17:59
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港股直擊
金利來集團(00533)公布，截至去年12月底止全年業績，股東應佔溢利3.22億元，按年減少17.12%，每股盈利32.81仙；派末期息12.5仙。
期內，營業額16.03億元，按年增加8.87%。
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