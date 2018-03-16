港股直擊 香港財經 重要通告

長實集團(01113)主席李嘉誠在業績報告中表示，儘管年內作出連串收購，集團2017年度負債比率仍維持低於6%的健康水平，營運及財務狀況均十分強健。

李嘉誠指出，由2016年底開始至2017年內，集團相繼投資於香港及外地地產業務，如購入荃灣海之戀商場及投資兩所香港酒店新增合共約1200間客房；並購入於歐洲、澳洲、加拿大及英國的基建及實用資產項目；以及飛機租賃業務，投資總額超逾800億元，將為集團帶來大量固定收入及提高溢利收益，預計2018年的固定溢利收益將較2016年的水平增加逾50%。

展望未來，李嘉誠稱，集團計劃持續推行上述投資策略，積極增加固定收入，預料在未來一年，將進一步鞏固集團固定收入基礎，如無特別意外，其所帶來的新增固定收益將可以抵消因土地發展收益減少的影響，提供進退自如的彈性，充分體現集團發展中不忘穩健的基本政策，同時建立關鍵性策略平台，為集團邁向另一台階奠定有利之長遠發展基礎。

另外，李嘉誠又提到，自2016年以來，集團動用合共87億元先後多次回購公司股份，以反映公司的潛在價值，並印證集團對其長遠前景之肯定。集團具備業務多元化的根基及財務政策嚴謹，加上固定收益基礎將日趨穩固，有利繼續把握環球優質投資機遇，以長期增加穩固收益及短中期內提供收入，並增強派息能力，推動集團跨向更壯闊發展前景，為股東締造長遠價值增長。