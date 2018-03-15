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今日 20:59 重要通告 港股直擊

譽宴配售3.6億股淨籌6.43億

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譽宴集團(01483)公布，向不少於六名承配人配售合共最多1.8億股新股份，同時與航天科工集團旗下的基金管理與投資平台訂立認購協議，向其配售1.8億股新股份，每股作價同為1.8元；合共集資6.48億元，集資淨額約6.43億元。

每股配售價較股份今日收市價2.03元，折讓11.33%。配售股份各相當於經配售及認購股份共同擴大後之已發行股本約19.61%。

集資所得中，約1.66億元用作支付收購寶潤來置業控股，3.65億元用於未來投資或收購；其餘約1.13億元用作一般營運資金。

下載港交所通告原文
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