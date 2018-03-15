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今日 16:58 重要通告 港股直擊

聯通去年盈利飆近兩倍 息5.2分

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中國聯通(00762)宣布，截至去年底止年度業績，股東應佔溢利18.28億元(人民幣‧下同)，按年增長1.92倍，每股盈利0.07元，派末期息0.052元。

期內，收入2748.29億元，按年增0.23%。

聯通去年實現服務收入2490.2億元，按年增長4.6%；EBITDA為814.3億元，按年增長2.4%。移動服務收入達到1564.4億元，按年增長7.9%；移動出賬用戶淨增2034萬戶，總數達到2.84億戶；移動出賬用戶ARPU為48元，按年提升3.5%

固網寬帶服務方面，固網業務實現服務收入908.7億元，按年下降0.9%。固網寬帶新增用戶130萬戶，達到7654萬戶。

聯通指出，去年公司發生與光改相關的資產報廢淨損失29億元，該資產報廢淨損失不會對公司的現金流產生任何影響。剔除上述光改相關的資產報廢淨損失後，公司權益持有者應佔盈利達到40億元，按年增長5.41倍。

聯通去年業績報告亦提到今年首兩個月的業績，公司權益持有者應佔盈利約17.6億元，按年增長2.87倍。

今年首兩個月，移動出賬用戶淨增567.7萬戶，按年增長約2.15倍；整體服務收入約432.2億元，按年增長約8.2%；移動服務收入約265.2億元，按年增長約11.6%；產業互聯網業務收入約37.6億元，按年增長約30.7%。

下載港交所通告原文
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