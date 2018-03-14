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今日 12:39 重要通告 港股直擊

遠東環球7000萬人幣購工程諮詢監理商

遠東環球(00830)宣布，以現金代價7000萬元(人民幣‧下同)向控股股東中國建築國際，收購後者附屬中海監理的全部股權。

交易完成後，中海監理將成為遠東環球之全資附屬公司。

中海監理在中國從事提供工程諮詢及通訊工程諮詢服務，並已取得工程監理綜合資質證書等執照。

遠東環球表示，收購事項將提升公司表現，並能與集團的經營管理業務創造協同效應。鑑於中海監理在提供工程諮詢及監理服務方面擁有逾30年經驗，預期中海監理將令公司的雙核心業務策略及整體發展得以完善。

下載港交所通告原文
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