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今日 16:45 重要通告 港股直擊

吉汽去年銷量增63% 今年目標158萬部

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吉利汽車(00175)公布，去年總銷量124.71萬部，按年增長約63%，並超越去年經修訂全年銷量目標110萬部。董事會將今年銷量目標定為158萬部，按年增長約27%。

單計去年12月，總銷量為15.36萬部，按年增長約42%。期內，出口量按年減少76%至329部；中國市場總銷量15.33萬部，按年增長約43%。

上月「新帝豪」車型及「遠景」轎車的銷量分別為2.51萬部及1.45萬部，「領克01」車型的銷量為6012部。到目前為止，收到「領克01」的銷售訂單已較管理層預期為佳。

下載港交所通告原文

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