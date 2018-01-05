重要通告 港股直擊

精熙國際(02788)公布，預期截去年底止全年綜合盈利按年錄得增長。該公司2016年同期盈利466.8萬美元。

該公司表示，錄得盈利增長主要由於綜合營收增加及毛利增加。

該公司預期3月公布全年業績。