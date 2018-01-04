重要通告 港股直擊

中國機械工程(01829)公布，該公司、旗下全資附屬新加坡騰新發展及上海電氣輸配電工程成套組成的聯營公司，與緬甸環保通訊塔(Eco Friendly Tower Company Limited)簽署一份有關緬甸1500座一期通訊塔項目和1500座二期通訊塔項目合同。

根據合同，聯營公司作為上述項目的承包方，將負責採購、土建、安裝和調試等工作。合同總金額3.848億美元，其中該公司及新加坡騰新發展工作範圍對應合同金額約2億美元，項目開始建設後工期約36個月。