今日 17:21
重要通告
港股直擊
亞太衛星(01045)公布，已獲控股股東中國衛通的通知，中國衛通有意在內地發行A股並上市，目前已向中國證監會提出申請。
目前中國衛通持有該公司已發行股本約53.23%。
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