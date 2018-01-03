中國金茂(00817)發出盈利增長公告，預期截至去年12月底止年度，未包含投資物業評估變動影響之應佔溢利，按年至少錄得80%的較大增長。
集團指，增長主要由於期內城市及物業開發分部盈利按年有明顯增加。
另外，集團去年累計取得簽約及成交銷售金額共693億元(人民幣．下同)，於去年12月底，已錄得已認購未簽約物業銷售金額共10億元。
於去年12月份，集團物業簽約銷售金額為79.57億元，涉及建築面積25.78萬平方米；土地一級開發成交銷售72.69億元，建築面積為82.48萬平方米。
中國金茂(00817)發出盈利增長公告，預期截至去年12月底止年度，未包含投資物業評估變動影響之應佔溢利，按年至少錄得80%的較大增長。
集團指，增長主要由於期內城市及物業開發分部盈利按年有明顯增加。
另外，集團去年累計取得簽約及成交銷售金額共693億元(人民幣．下同)，於去年12月底，已錄得已認購未簽約物業銷售金額共10億元。
於去年12月份，集團物業簽約銷售金額為79.57億元，涉及建築面積25.78萬平方米；土地一級開發成交銷售72.69億元，建築面積為82.48萬平方米。
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