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今日 14:38 重要通告 港股直擊

濱海投資簽天然氣委託運輸協議

濱海投資(02886)宣布，旗下泰達能源與中海油天津公司、中油大港公司及中石油北方公司簽署《天然氣委託運輸及計量交接四方協議》。

根據協議，中石油北方公司委託承運中海油天津公司供應的天然氣。泰達能源通過其管道將一部分天然氣直接交付給中石油北方公司，將另外一部分天然氣，通過中石油大港公司運輸後再交付給中石油北方公司。泰達能源向中石油北方公司收取管輸費，價格每立方米0.12元人民幣(含增值稅)。

在冬季供應高峰或應急期間，根據管道輸送能力等情況，每日輸氣量最高可達500萬標準立方米。

下載港交所通告原文
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