重要通告 港股直擊 香港財經

正榮地產(06158)今日起招股，發行10億股，當中一成作公開發售，每股招股價介乎3.4元至4.08元，集資最多40.8億元。每手1000股，入場費4121.11元。

該公司引入一名基礎投資者香港寶信資產管理，將認購7.5億元股份。

該公司表示，上市集資所得款項，其中約60%用作開發現有物業項目或項目階段的建設成本；約30%用作償還若干大部分現有計息銀行及其他借款；約10%用作一般營運資金用途。

建銀國際為獨家保薦人。

該公司股份預期1月16日主板掛牌。