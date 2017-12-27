重要通告 港股直擊

中國罕王(03788)公布，預期截至12月底止全年將錄得淨溢利。

該公司2016年度同期股東應佔虧損2.07億元(人民幣‧下同)，每股虧損11.3分。

該公司解釋，預期錄得溢利，主要由於出售附屬罕王澳洲有限公司的全部股權，所確認的投資收益7.6億元。

此外，鐵精礦平均銷售價格按年大幅上升，毛利率提升大約15%，鐵礦業務扭虧為盈；鎳礦業務實現生產和銷售，本年度共計銷售大約15萬噸鎳礦，為集團帶來新的收入來源；資產減值準備大幅減少；以及利息支出及滙兌損失大幅降低。