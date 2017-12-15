重要通告 港股直擊

中遠海能(01138)公布，以總代價21.38億元人民幣(約25.25億港元)，建造7艘新油輪。

該公司預料，7艘新油輪將在2019年至2021年交付，載重量介乎6.49萬噸至11.4萬噸。