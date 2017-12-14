今日 18:03
重要通告
港股直擊
工商銀行(01398)表示，完成蘇黎世分行在瑞士的工商註冊登記，而於蘇黎世設立分行的相關申請，已獲中銀監和瑞士金融市場監督管理局批准。
該行表示，蘇黎世分行的設立，將進一步完善該行國際化經營布局，提升該行全球金融服務能力。
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