重要通告 港股直擊

重慶銀行(01963)建議發行7.5億美元、年息5.4厘的非累積永續境外優先股，發行日為下周三(20日)。

上述優先股的初始轉換價為每股H股8.57元，轉股價較昨日H股收市6.17元，有38.9%溢價。

該行預期，發行永續境外優先股所得款項淨額約7.46億美元(約58.19億港元)，將內於補充該行其他一級資本，提升其一級資本充足率及優化資本結構。

目前，該行內資股及H股佔比分別為49.5%及50.5%；倘所有境外優先股轉股後，內資股及H股佔比分別為40.91%及59.09%。