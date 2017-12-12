今日 07:36
重要通告
港股直擊
旭輝控股(00884)宣布，發行3億美元優先永久資本證券，淨額約2.95億美元(約23.01億港元)，擬用作現有債務再融資。
集團預期上述證券發行日期為下周二(19日)，將尋求港交所上市。
中電港燈明年加電費1.9%
今日信報
尚悅．方299萬入場 平絕新界一手
年結倒數偏靜 板塊新不如舊
陸文
｜
今日信報
銷售迎小陽春 新能源車潛力大
伊馬仕
｜
今日信報
Bitcoin期貨登場 曾破18000美…
2018年亞洲貨幣溫和升值
陳得能
｜
財富管理
SnapFlat獨創免佣租樓 港租屋初創晉身國際大賽三強
StartupBeat
Populist plutocracy and the future of America
Nouriel Roubini｜ EJ Insight
吳榮輝:被跨公司集團騎劫感痛心 檢討品牌定位
港股直擊 ｜ 昨日 21:47
中英經濟財金對話周五北京舉行
時事脈搏 ｜ 昨日 20:18
聚焦美議息會議 道指漲近百點
國際財經 ｜ 昨日 22:53
君陽金融終止合同 鄧聲興:自己表現見仁見智
港股直擊 ｜ 昨日 22:21
三藩市華裔市長李孟賢病逝
時事脈搏 ｜ 昨日 20:57
廣東公安廳推支持粵港澳大灣區措施
時事脈搏 ｜ 昨日 20:45
陳祖澤辭路訊通主席 公眾持股少於規定
重要通告 ｜ 昨日 21:07
夜期靠穩 最新報28816 升17點
港股直擊 ｜ 昨日 20:11
李克強:深化改革開放 進一步轉變政府職能
中國財經 ｜ 昨日 20:09
【EJFQ短評】遠洋集團突破下降趨勢線 料可見底回升
即巿股評 ｜ 昨日 20:01
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞