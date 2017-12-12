今日 08:20
重要通告
港股直擊
茂宸集團(00273)宣布，獲主要股東、聯席主席兼非執行董事唐登通知，由其持股40%之公司悅豪投資擬將其持有之集團股權全部出售。
目前，悅豪持有集團94.76億股股份，佔已發行股本約21.24%。
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