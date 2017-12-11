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特朗普據報周三發表稅改演說
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現代汽車智庫:圓滙偏軟 不利南韓汽車業
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馬克龍指特朗普行動危及中東和平
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銀湖．天峰低層3房1082萬轉手
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開市焦點:觀望央行議息 恒指試50天線阻力
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美參議員補選 共和黨老將促勿揀醜聞代表
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【新股追蹤】勝捷企業公開發售錄超購17倍
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