重要通告 港股直擊

大悅城地產(00207)公布，向天府基金管理出售北京長安街W酒店，作價13.6億元(人民幣‧下同)，買方將須償還股東貸款89.56萬元及結欠該公司貸款約6.23億元。完成時，預期出售所得現金總額約19.84億元。

北京長安街W酒店高21層，建築總面積約6.28萬平方米，配有349間客房、餐飲設施、會議設施及停車場。2015年及2016財年分別虧損1.48億及9614萬元。

北京長安街W酒店處於經營起步階段及於過去兩年一直虧損，董事認為，出售事項為公司提供機會變現。