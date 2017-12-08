今日 16:55
重要通告
港股直擊
華潤電力(00836)公布，今年首11個月，旗下電廠總計售電量1.72億兆瓦時，按年增2.05%。
單計11月份，旗下電廠總計售電量1594.23萬兆瓦時，按年增8.22%。
康宏副主席及執董涉貪被捕
今日信報
十年36萬業主落錯車 無緣再買樓
【信報月刊】「錢主」興起 北韓也可過…
逾千股下跌 反彈得個樣
恒昇
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今日信報
【信報月刊】瑞信方世華：採菇的營商哲學
Bitcoin 高追搏得過？
StartupBeat
Europe’s chance to lead on robotics and AI
Guy Verhofstadt｜ EJ Insight
亞洲地區樓市周期異 港高位穩
林世康
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財富管理
【盤房來料】長毛50股已無翻身機會
即巿股評 ｜ 今日 13:10
科技股支撐 標普止四連跌
國際財經 ｜ 今日 07:19
康宏高層涉貪風波 前CEO麥光耀被捕
香港財經 ｜ 今日 13:20
金價跌13美元 逾4個月新低
國際財經 ｜ 今日 05:36
尼日利亞或爆工潮 油價反彈逾1%
國際財經 ｜ 今日 05:35
開市焦點:大市質素欠佳 關注科技內房股
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【新股追蹤】日清超購近33倍 每人穩獲一手
重要通告 ｜ 今日 07:38
趙薇回應公司搬空:就不能裝修一下
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港股直擊 ｜ 今日 09:54
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