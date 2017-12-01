今日 12:43
重要通告
港股直擊
富力地產(02777)公布，今年首11個月，合約銷售總金額735.3億元(人民幣‧下同)，按年增31%。
單計11月份，合約銷售總金額74.2億元，按年增1.23倍。
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