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星光文化(01159)宣布，就開發及製作電影項目聘請4名導演，包括代表作《變種特攻》系列的Bryan Singer。

此外，聘請的導演包括代表作《阿甘正傳》及《回到未來》系列的Robert Zemeckis；跨影視導演Alan Taylor，作品有《雷神奇俠2：黑暗世界》及《白宮風雲》等；及代表作包括《義勇群英：毒蛇反擊戰》的導演朱浩偉。

Bryan Singer、Robert Zemeckis、Alan Taylor及朱浩偉3年期內，分別開發3個、6個、6個及至少3個電影項目。