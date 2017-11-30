今日 09:24
重要通告
港股直擊
力寶華潤(00156)公布，截至9月底止中期業績，股東應佔溢利1.24億元，按年下跌56.45%。每股基本盈利1.35仙，中期息派0.2仙。
期內，收入12.13億元，按年減少5.15%。
一個月拆息升穿1厘 供樓噩耗
今日信報
比特幣極速升穿萬一美元
【信報月刊】冷門便宜股 牛市不升反跌
明年超級大時代 恒指或高見39000
呂梓毅
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今日信報
賺一倍太濕碎，給我更多 !
畢老林
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今日信報
年底前有危有機
梁振輝
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財富管理
支付寶成中國新四大發明
StartupBeat
Why slower HK-bound funds approval won’t deter China investors
Ko Tin-yau｜ EJ Insight
道指逼近24000點 關注稅改進展
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道指創新高 納指跌幅3個月最大
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開市焦點:外圍科技股急跌 騰訊勢拖低大市
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耶倫言論牽動下滑 金價創一周低位
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美國庫存跌幅較預期高 油價連跌3天
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高盛:美股債信貸估值 1900年來最高
國際財經 ｜ 今日 00:19
比特幣5小時內急挫兩成
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期指夜市收報29455點
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歐央行:資產價格或大跌 影響區內金融穩定
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特朗普揚言杯葛CNN 轉載反穆斯林視象捱轟
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