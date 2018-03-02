2017年11月29日
重要通告
港股直擊
有利集團(00406)公布，截至9月底止中期盈利1900.7萬元，每股盈利4.34仙，派中期息1.5仙。
去年同期為虧損2122.4萬元，每股虧損4.85仙。
期內，收入25.83億元，按年下跌8.22%。
高鐵總站商地王估1424億
今日信報
華信葉簡明傳被查 股債冧
【信報月刊】憧憬小米、螞蟻來港 張華峰：…
受制下跌裂口 大市欲升乏力
恒昇
｜
今日信報
【信報月刊】港股或低見25700 中長線…
港人創業出路多
StartupBeat
Paul Chan’s budget is mediocre, but Carrie Lam is happy
HKEJ Editorial｜ EJ Insight
美元反彈 無礙日圓強勢
李庭豐
｜
財富管理
【盤房來料】徵收關稅為談判籌碼
即巿股評 ｜ 今日 13:27
美祭出懲罰稅 港股中午挫476點
港股直擊 ｜ 今日 12:27
海航傳再售產填氹 擬沽Park Hotels持股
中國財經 ｜ 今日 12:48
【股海揚帆】績優股尋寶 兩隻穩陣之選
即巿股評 ｜ 今日 11:38
【短片】沈振盈:市況進一步轉弱 不排除下試28000水平
港股直擊 ｜ 今日 12:32
【預算案】葉劉倡向「三無」人士派3000元
時事脈搏 ｜ 今日 11:47
劉怡翔:倘爆貿易戰 全球經濟股市受衝擊
香港財經 ｜ 今日 12:35
港1月零售額升4.1% 遜預期
香港財經 ｜ 今日 16:44
特朗普:貿易戰是好事 道期挫逾200點
國際財經 ｜ 今日 20:11
港滙跌穿7.83 創兌換保證後最弱
香港財經 ｜ 今日 18:01
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2018 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞