今日 22:22
重要通告
港股直擊
森信紙業(00731)公布，截至9月底止中期盈利3371.4萬元，按年增長21.69%，每股盈利2.9仙，派中期息0.4仙。
期內，收益29.32億元，按年上升17.02%。
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Positive economic data sets stage for 2018
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