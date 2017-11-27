今日 20:42
重要通告
港股直擊
遠東發展(00035)公布，截至9月底止，中期盈利10.33億元，按年上升51.56%，每股盈利46仙，派中期息4仙。
期內，收益27.76億元，減少5.98%。
8機構有意申辦虛擬銀行
今日信報
匯璽II加推 10日賣貴22%
樂善堂梁植偉紀念中學 校長善用小島文化…
王嵐
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今日信報
史丹福給林鄭和港人的三個創業錦囊
畢老林
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今日信報
經濟增長強勁 歐羅備受刺激
黃美斯
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今日信報
從線上打到線下
StartupBeat
Putting Europe’s long-term unemployed back to work
Alois Stöger and Nicolas Schmit｜ EJ Insight
環球股市表現續看好
陳致強
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財富管理
【新股追蹤】日清周三招股 4252元入場
港股直擊 ｜ 今日 11:29
David Webb名單多股受壓 康宏挫一成
港股直擊 ｜ 今日 13:51
大摩:恒指明年底目標見31500點
港股直擊 ｜ 今日 13:21
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【盤房來料】濠賭股強勢可延續至年底
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大埔定慧寺被頒令清盤 翁靜晶:功成身退
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恒指突挫逾240點 恒大曾插6%
港股直擊 ｜ 今日 14:42
大家樂中期盈利跌11% 息18仙
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恒指公司全部指數剔除康健
港股直擊 ｜ 今日 18:26
行管會向4名被DQ議員各追270萬至310萬薪津
時事脈搏 ｜ 今日 12:04
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