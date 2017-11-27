今日 17:05
重要通告
港股直擊
國藥控股(01099)公布，以約2.17億元人民幣現金，向控股股東國藥集團收購浦東藥材100%股權，當中包括附屬公司上海養和堂。
收購資金將以自有資金支付，交易完成後，浦東藥材將成為該公司全資附屬公司。
8機構有意申辦虛擬銀行
今日信報
匯璽II加推 10日賣貴22%
樂善堂梁植偉紀念中學 校長善用小島文化…
王嵐
｜
今日信報
史丹福給林鄭和港人的三個創業錦囊
畢老林
｜
今日信報
經濟增長強勁 歐羅備受刺激
黃美斯
｜
今日信報
從線上打到線下
StartupBeat
Putting Europe’s long-term unemployed back to work
Alois Stöger and Nicolas Schmit｜ EJ Insight
環球股市表現續看好
陳致強
｜
財富管理
【新股追蹤】日清周三招股 4252元入場
港股直擊 ｜ 今日 11:29
康健中國華仁醫療遭證監會勒令停牌
香港財經 ｜ 今日 09:21
David Webb名單多股受壓 康宏挫一成
港股直擊 ｜ 今日 13:51
開市焦點:騰訊ADR造好 恒指再戰三萬關
港股直擊 ｜ 今日 08:29
大摩:恒指明年底目標見31500點
港股直擊 ｜ 今日 13:21
港元一個月拆息升穿0.9厘 近9年高
香港財經 ｜ 今日 11:46
【盤房來料】濠賭股強勢可延續至年底
即巿股評 ｜ 今日 12:48
渣打或分拆內地合資航空租賃企業上市
港股直擊 ｜ 今日 10:22
港股突挫近180點 平保港交所跌逾1%
港股直擊 ｜ 今日 09:55
【新股追蹤】平保傳拆平安好醫生上市籌78億
港股直擊 ｜ 今日 09:16
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞