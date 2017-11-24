今日 07:23
重要通告
港股直擊
大凌集團(00211)公布截至9月底止中期業績，純利459.4萬元，按年增長24.3%，每股基本盈利0.1仙，中期息為0.12仙。
期內，營業額1.3億元，按年增長19.53%。
A股驚水緊 滬挫2%今年最傷
今日信報
邪教領袖與失敗樂手
占飛
｜
今日信報
減稅好淡吹大了 實際影響相當小
羅家聰
｜
今日信報
上壓130，下壓80：你有高血壓？
顏寶倫醫生
｜
今日信報
明年最後升浪的催化劑
呂梓毅
｜
今日信報
比特幣像黃金─良好貯藏手段
Erik Norland
｜
財富管理
QR Code付款長遠勢必普及
StartupBeat
When ‘socialist brothers’ can’t get along with one another
Chung Man｜ EJ Insight
滙控全球銀行聯席主管離職
國際財經 ｜ 昨日 23:04
香港航空機組人員協會無計劃下月罷工
香港財經 ｜ 昨日 23:21
容克:英國脫歐距次階段談判仍遠
時事脈搏 ｜ 昨日 20:28
【炒股讀心】最新目標價可以點寫出來！
即巿股評 ｜ 昨日 21:00
歐央行委員:要做好準備防英脫歐風險
國際財經 ｜ 昨日 22:45
姚林辭鞍鋼董事長 王義棟辭總經理
重要通告 ｜ 昨日 21:36
期指夜市收報29883點
港股直擊 ｜ 今日 01:13
中國核能科技8供1 淨籌2.2億
重要通告 ｜ 昨日 23:02
夜期最新報29891 升71點
港股直擊 ｜ 昨日 22:34
海航獲山西農信社百億人幣授信額
中國財經 ｜ 昨日 20:28
回上
信報簡介 |
服務條款 |
私隱條款 |
免責聲明 |
廣告查詢 |
信報會議中心租賃 |
加入信報 |
聯絡信報
股票及指數資料由財經智珠網有限公司提供。期貨指數資料由天滙財經有限公司提供。外滙及黃金報價由路透社提供。
本網站的內容概不構成任何投資意見，本網站內容亦並非就任何個別投資者的特定投資目標、財務狀況及個別需要而編製。投資者不應只按本網站內容進行投資。在作出任何投資決定前，投資者應考慮產品的特點、其本身的投資目標、可承受的風險程度及其他因素，並適當地尋求獨立的財務及專業意見。本網站及其資訊供應商竭力提供準確而可靠的資料，但並不保證資料絕對無誤，資料如有錯漏而令閣下蒙受損失，本公司概不負責。
信報財經新聞有限公司版權所有，不得轉載。Copyright © 2017 Hong Kong Economic Journal Company Limited. All rights reserved.
信報財經新聞