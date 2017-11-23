今日 18:35
重要通告
港股直擊
金山工業(00040)公布，截至9月底止半年盈利1327.8萬元，按年增1.08%，每股盈利1.69仙，派中期息1.2仙。
期內，營業額32.2億元，按年增11.81%。
滙控內銀接力 恒指站穩三萬
今日信報
83歲方逸華離世 影視傳奇落幕
上壓130，下壓80：你有高血壓？
顏寶倫醫生
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今日信報
明年最後升浪的催化劑
呂梓毅
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今日信報
三萬攻防戰 強勢股天下
陸文
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今日信報
QR Code付款長遠勢必普及
StartupBeat
When ‘socialist brothers’ can’t get along with one another
Chung Man｜ EJ Insight
投資功守道 首重資本
陸庭龍
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財富管理
恒指重返三萬點 李兆基兌現年捐10億
香港財經 ｜ 今日 10:24
【盤房來料】龍尾中龍尾 資源股異動
即巿股評 ｜ 今日 13:10
開市焦點:料三萬點爭持 留意石油煤炭股
港股直擊 ｜ 今日 08:38
九倉置業開報54.5元 較理論價高18%
港股直擊 ｜ 今日 09:26
道指標普低收 納指續創新高
國際財經 ｜ 今日 07:11
趙國雄料明年樓價有一成波幅
香港財經 ｜ 今日 12:27
摩通前策略師:比特幣明年或漲至1.15萬美元
國際財經 ｜ 今日 10:34
曾淵滄:買樓不如買地產股
香港財經 ｜ 今日 15:33
泛民稱立會流會主導權在建制派
時事脈搏 ｜ 今日 11:46
港股突挫過百點 滙控平保領跌
港股直擊 ｜ 今日 14:32
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