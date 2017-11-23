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今日 16:54 重要通告 港股直擊

新特能源附屬斥6.5億人幣拓湖南風電項目

新特能源(01799)宣布，附屬新疆新能源與湖南省岳陽市岳陽縣人民政府，訂立合作協議。

根據協議，新疆新能源擬在岳陽縣新開鎮開展低風速風力發電項目的前期工作，並對項目預估資源預選區進行規劃，根據規劃開展後期工作。項目裝機容量約為80MW，總投資約6.5億元人民幣。

岳陽縣人民政府將協助新疆新能源落實中國政府給予風電項目的各種優惠政策，並協調各部門配合項目工作。

該公司表示，簽署合作協議及項目的實施，有利擴大集團新能源產業系統集成業務的競爭力及市佔率，保障集團於新能源產業的長遠可持續發展。

下載港交所通告原文

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