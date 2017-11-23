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時代地產(01233)宣布，發行本金額3億美元、2023年到期、年息6.6厘的優先票據。
集團表示，所得款項淨額約為2.947億美元，擬用作若干現有債務再融資。
集團將尋求票據於港交所上市，並獲票據合資格上市的確認書。
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