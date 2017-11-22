今日 21:23
重要通告
港股直擊
衍生集團(06893)公布，截至9月底止中期盈利1460.2萬元，按年增長1.6倍，每股盈利1.34仙，派中期息1仙。
期內，收入9627.5萬元，按年下跌9.89%。
夜期突破三萬 閃現高水1523點
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